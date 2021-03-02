Кабінет міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року та затвердив план заходів з її реалізації.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 00:03
Цифровізація українців: уряд схвалив концепцію розвитку...
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Дивися повний текст Цифровізація українців: уряд схвалив концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року.
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