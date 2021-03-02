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Цифровізація українців: уряд
схвалив концепцію розвитку...

Цифровізація українців: уряд схвалив концепцію розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 00:03

Цифровізація українців: уряд схвалив концепцію розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року та затвердив план заходів з її реалізації.

Дивися повний текст Цифровізація українців: уряд схвалив концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року.
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