Як Кабмін має намір боротися з офшорами, і скільки заборгували жителі столиці за тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст День фінансів: план боротьби з офшорами, переваги оплати комуналки готівкою.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 00:22
День фінансів: план боротьби з офшорами, переваги оплати...
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Дивися повний текст День фінансів: план боротьби з офшорами, переваги оплати комуналки готівкою.
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