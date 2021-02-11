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День фінансів: план боротьби з
офшорами, переваги оплати...

День фінансів: план боротьби з офшорами, переваги оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 00:22

День фінансів: план боротьби з офшорами, переваги оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Як Кабмін має намір боротися з офшорами, і скільки заборгували жителі столиці за тепло і гарячу воду.

Дивися повний текст День фінансів: план боротьби з офшорами, переваги оплати комуналки готівкою.
R2
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