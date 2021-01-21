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«Тарифна» комісія має намір
оштрафувати сім газзбутів і...

«Тарифна» комісія має намір оштрафувати сім газзбутів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 06:19

«Тарифна» комісія має намір оштрафувати сім газзбутів і...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, має намір оштрафувати 7 газсбитов і один облгаз за порушення правил постачання газу.

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