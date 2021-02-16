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Фунікулер отримає
«обновку» за 6,5 млн євро

Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 07:26

Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Запрошення до участі у тендері оприлюднили на сайті підприємства.

Дивися повний текст Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро.
R2
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Которые никогда, никогда не окупятся
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 08:07

Re: Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро

І цек лише кабіни, гарно крадуть.
Клічколутшіймер
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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