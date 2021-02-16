Запрошення до участі у тендері оприлюднили на сайті підприємства.
Дивися повний текст Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 бер, 2021 07:26
Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро.
Додано: Чет 04 бер, 2021 08:07
Re: Фунікулер отримає «обновку» за 6,5 млн євро
І цек лише кабіни, гарно крадуть.
Клічколутшіймер
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|