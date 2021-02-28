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В ЄС набули чинності нові
правила маркування...

В ЄС набули чинності нові правила маркування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 08:11

В ЄС набули чинності нові правила маркування...

Пропонуємо до обговорення:
В Євросоюзі з 1 березня діють нові правила маркування енергоефективності електропобутових приладів.

Дивися повний текст В ЄС набули чинності нові правила маркування електроприладів і вимоги до їх ремонту.
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І як відрізнити стару шкалу від нової?
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