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Держбанк відсудив 6 мільярдів у забудовника хмарочосів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 бер, 2021 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Суд задовольнив позов "Укрексімбанку" до компанії "Агентство офісного будівництва" і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 5,95 мільярда гривень заборгованості за кредитним договором.
Дивися повний текст Держбанк відсудив 6 мільярдів у забудовника хмарочосів біля центрального РАЦСу в Києві
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Додано: Чет 04 бер, 2021 10:52
І як тепер цю заборгованість стягнути?
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ТупУм, Ірина_, Модератор