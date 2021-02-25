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Держбанк відсудив 6 мільярдів
у забудовника хмарочосів...

Держбанк відсудив 6 мільярдів у забудовника хмарочосів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 10:52

Держбанк відсудив 6 мільярдів у забудовника хмарочосів...

Пропонуємо до обговорення:
Суд задовольнив позов "Укрексімбанку" до компанії "Агентство офісного будівництва" і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 5,95 мільярда гривень заборгованості за кредитним договором.

Дивися повний текст Держбанк відсудив 6 мільярдів у забудовника хмарочосів біля центрального РАЦСу в Києві.
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 10:52

І як тепер цю заборгованість стягнути?
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