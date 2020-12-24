Німецький концерн Uniper оцінює готовність газопроводу Північний потік-2 у 98%.
Дивися повний текст Готовність Північного потоку-2 оцінюють в 98%.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 13:51
Готовність Північного потоку-2 оцінюють в 98%
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Дивися повний текст Готовність Північного потоку-2 оцінюють в 98%.
Додано: Чет 04 бер, 2021 14:12
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