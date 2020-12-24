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Готовність Північного
потоку-2 оцінюють в 98%

Готовність Північного потоку-2 оцінюють в 98%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 13:51

Готовність Північного потоку-2 оцінюють в 98%

Пропонуємо до обговорення:
Німецький концерн Uniper оцінює готовність газопроводу Північний потік-2 у 98%.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 13:52

І ця Uniper вільно заробляє в Україні :(
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:12

  bodia1406 написав:І ця Uniper вільно заробляє в Україні :(

Де, конкретно?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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