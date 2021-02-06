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У Львові Робот Da Vinci вперше прооперував дитину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 бер, 2021 14:00
Пропонуємо до обговорення:
У черевній порожнині дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення в тривимірній проекції з 20-кратним збільшенням.
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