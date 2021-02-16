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Розпочато продаж квартир
у KYЇVPROEKT Citу Space

Розпочато продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:37

Розпочато продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space

Пропонуємо до обговорення:
3 березня компанії Perfect Group та SAGA Development розпочали продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space.

Дивися повний текст Розпочато продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space.
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:37

І хто ж це їм дозволив там 24 поверхи?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:52

unicdima
збудовано ще в 80-х
cash
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 15:03

  cash написав:unicdima
збудовано ще в 80-х

Збудовано 16 поверховим, добудують ще 8 поверхів.
Клічконіпрічьом.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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