3 березня компанії Perfect Group та SAGA Development розпочали продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space.
Дивися повний текст Розпочато продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 14:37
Розпочато продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розпочато продаж квартир у KYЇVPROEKT Citу Space.
Додано: Чет 04 бер, 2021 15:03
Збудовано 16 поверховим, добудують ще 8 поверхів.
Клічконіпрічьом.
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