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Як пропонують списати борги
за валютними кредитами -...

Як пропонують списати борги за валютними кредитами -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 16:14

Як пропонують списати борги за валютними кредитами -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава комітету Данило Гетманцев в Facebook.

Дивися повний текст Як пропонують списати борги за валютними кредитами - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 16:14

А чому депутати не в иконую 100th
ovsivolo
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