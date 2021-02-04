Про це повідомив глава комітету Данило Гетманцев в Facebook.
Дивися повний текст Як пропонують списати борги за валютними кредитами - законопроєкт.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 16:14
Як пропонують списати борги за валютними кредитами -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як пропонують списати борги за валютними кредитами - законопроєкт.
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