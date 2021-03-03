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Кабмін зробив обов'язковою публікацію фінзвітності у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 бер, 2021 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів розширив перелік наборів даних, що підлягають обов'язковій публікації в формі відкритих даних. Як повідомляє Міністерство цифровий трансформації, таке рішення уряд прийняв на засіданні 3 березня.
Дивися повний текст Кабмін зробив обов'язковою публікацію фінзвітності у вигляді відкритих даних
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Додано: Чет 04 бер, 2021 16:53
Что на счет цены на вакцину?
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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