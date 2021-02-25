У січні цього року в Україні було реалізовано 765 нових комерційних автомобіля, що на 7% більше, ніж в лютому 2020 року, але в той же час на 15% менше результату попереднього місяця.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 18:23
ТОП-10 авто для бізнесу в січні
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Дивися повний текст ТОП-10 авто для бізнесу в січні.
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