RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль назвав п'ять вимог
до України для отримання...

Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 07:22

Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Україна для отримання другого траншу за поточною програмою співпраці з МВФ має виконати п'ять ключових вимог.

Дивися повний текст Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання траншу МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92812
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 07:23

Язык не поворачивается назвать страну независимой. А когда указываешь на факты, то могут предъявить гос измену.
И что важно. От их настойчивой демократии нам уже никак не отказаться. На Украине можно ставить крест.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3489
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату... 1, 2
R2 » Сер 03 бер, 2021 17:48
10 757
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 бер, 2021 02:34
yanyura
Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для... 1, 2
R2 » Чет 04 бер, 2021 14:55
16 1020
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 бер, 2021 00:36
nitro5
Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019...
R2 » П'ят 26 лют, 2021 09:12
2 307
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лют, 2021 12:55
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.