Україна для отримання другого траншу за поточною програмою співпраці з МВФ має виконати п'ять ключових вимог.
Дивися повний текст Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання траншу МВФ.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 07:22
Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання траншу МВФ.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 07:23
Язык не поворачивается назвать страну независимой. А когда указываешь на факты, то могут предъявить гос измену.
И что важно. От их настойчивой демократии нам уже никак не отказаться. На Украине можно ставить крест.
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