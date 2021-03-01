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МОЗ розробить алгоритм
позачергової вакцинації від...

МОЗ розробить алгоритм позачергової вакцинації від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 09:01

МОЗ розробить алгоритм позачергової вакцинації від...

Пропонуємо до обговорення:
Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України розробить спеціальний алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу. Питання створення алгоритму розглянуть на завтрашньому засіданні.

Дивися повний текст МОЗ розробить алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу.
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