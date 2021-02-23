Станом на 1 березня в українських ПСГ зберігається понад 18 млрд кубометрів газу — це на 13% перевищує показник 2020 року.
Дивися повний текст Україна закінчила зиму з рекордними запасами газу в сховищах — інфографіка.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 09:32
Україна закінчила зиму з рекордними запасами газу в...
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Дивися повний текст Україна закінчила зиму з рекордними запасами газу в сховищах — інфографіка.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 09:33
Рекордными? Наверное да. Почему же отопление за февраль на 15% дороже января?!
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