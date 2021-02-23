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Україна закінчила зиму з
рекордними запасами газу в...

Україна закінчила зиму з рекордними запасами газу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 09:32

Україна закінчила зиму з рекордними запасами газу в...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня в українських ПСГ зберігається понад 18 млрд кубометрів газу — це на 13% перевищує показник 2020 року.

Дивися повний текст Україна закінчила зиму з рекордними запасами газу в сховищах — інфографіка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 09:33

Рекордными? Наверное да. Почему же отопление за февраль на 15% дороже января?!
freelanc
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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