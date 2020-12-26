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НБУ підвищив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 бер, 2021 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України 4 березня прийняло рішення підвищити облікову ставку до 6,5% річних.
Дивися повний текст НБУ підвищив облікову ставку
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 10:44
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