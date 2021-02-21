RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Місія МВФ повернеться до України
після зняття обмежень...

Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:36

Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень...

Пропонуємо до обговорення:
Місія МВФ має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.

Дивися повний текст Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень на тарифи на газ - Корнієнко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92817
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:36

Сколько денег дадут? И на сколько денег попадут простые украинцы?
Может нет смысла на коленях просить миллион, чтобы народ раскошелился на миллиард?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль назвав п'ять вимог до України для отримання...
R2 » П'ят 05 бер, 2021 07:22
1 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 бер, 2021 07:23
p_a_l
Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019...
R2 » П'ят 26 лют, 2021 09:12
2 308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лют, 2021 12:55
l4567
Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС 1, 2
R2 » П'ят 19 лют, 2021 12:56
10 845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 18:42
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.