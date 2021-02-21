Місія МВФ має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.
Дивися повний текст Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень на тарифи на газ - Корнієнко.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:36
Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень...
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Дивися повний текст Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень на тарифи на газ - Корнієнко.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:36
Сколько денег дадут? И на сколько денег попадут простые украинцы?
Может нет смысла на коленях просить миллион, чтобы народ раскошелился на миллиард?
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