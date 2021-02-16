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Степанов обіцяє мінімальну
зарплату для лікарів від 23...

Степанов обіцяє мінімальну зарплату для лікарів від 23...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:39

Степанов обіцяє мінімальну зарплату для лікарів від 23...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що досягне, щоб мінімальна зарплата лікарів в Україні починалась від 23 тисяч гривень на місяць. Він називає це "принциповою позицією".

Дивися повний текст Степанов обіцяє мінімальну зарплату для лікарів від 23 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:39

Обычно на обещаниях дело и заканчивается.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:05

Вы хотя бы ковидные выплатите этим людям!
docvilhelm197
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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