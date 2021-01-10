Країни ОПЕК+ за підсумками засідання в четвер, 4 березня, вирішили зберегти в квітні поточний рівень скорочення видобутку нафти для всіх країн Альянсу.
Дивися повний текст Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти: ціни пішли вгору.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:56
Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти: ціни пішли вгору.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:56
Картельный сговор — соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен.
Группа участников рынка, которые вовлечены в сговор, часто называются картелем. В законодательстве многих стран картельный сговор является преступлением.
ОПЕЕК + - преступный картель...преступная организация.
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