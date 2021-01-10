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Країни ОПЕК+ домовилися не
збільшувати видобуток нафти:...

Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:56

Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти:...

Пропонуємо до обговорення:
Країни ОПЕК+ за підсумками засідання в четвер, 4 березня, вирішили зберегти в квітні поточний рівень скорочення видобутку нафти для всіх країн Альянсу.

Дивися повний текст Країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти: ціни пішли вгору.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:56

Картельный сговор — соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен.
Группа участников рынка, которые вовлечены в сговор, часто называются картелем. В законодательстве многих стран картельный сговор является преступлением.
ОПЕЕК + - преступный картель...преступная организация.
paragerm1965
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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