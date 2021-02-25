Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:58
Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:58
Разговори об єтом шли еще с 2014 года !!! при Порошенок. И созрели только за 8 лет ? и еще 5 переходный период .... ТЕмпы поражают ...
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