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Зеленський підписав закон про
електронні трудові книжки

Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:58

Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки

Пропонуємо до обговорення:
Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:58

Разговори об єтом шли еще с 2014 года !!! при Порошенок. И созрели только за 8 лет ? и еще 5 переходный период .... ТЕмпы поражают ...
yama
 
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