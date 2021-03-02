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Коболєв пропонує перенести нові тарифи на газ, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував перенести введення річних тарифів.
Дивися повний текст Коболєв пропонує перенести нові тарифи на газ, щоб українці побачили ринкові ціни
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:17
А зарплаты и пенсии у нас рыночные??????
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Галина441
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