RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв пропонує перенести
нові тарифи на газ, щоб...

Коболєв пропонує перенести нові тарифи на газ, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:16

Коболєв пропонує перенести нові тарифи на газ, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував перенести введення річних тарифів.

Дивися повний текст Коболєв пропонує перенести нові тарифи на газ, щоб українці побачили ринкові ціни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92821
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:17

А зарплаты и пенсии у нас рыночные??????
Галина441
 
Повідомлень: 238
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 13:00

Галина441 Коболевские, только без премии. :D
evgen-ne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для...
R2 » Сер 03 бер, 2021 09:59
4 327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 бер, 2021 10:56
Sovenok
В ЄС набули чинності нові правила маркування...
R2 » Чет 04 бер, 2021 08:11
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 бер, 2021 09:03
Славик
ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для...
R2 » Вів 02 бер, 2021 13:30
3 218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 22:46
Proofy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.