Дві третини українців запевняють, що вартість їхніх комунальних послуг за січень 2021 порівняно з груднем 2020 року зросла.
Дивися повний текст Дві третини українців помітили зростання тарифів на комуналку.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 13:47
Дві третини українців помітили зростання тарифів на...
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Дивися повний текст Дві третини українців помітили зростання тарифів на комуналку.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 13:47
"Дві третини українців помітили зростання тарифів на комуналку" - Не те слово! Якщо я в попередні роки платив за газ біля 600 грн. всього за рік, то в 2021 р. тільки за доставку виставили рахунок на 715 грн., якщо навіть я не використаю ні одного куба газу. Плюс банку 240 грн. за 12 додаткових платіжок. Плюс отримав попередження від Харківоблгазу, що повинен "заключити окремий договір на 400 грн. за обслуговування газових приладів". Виходить, що це здирство у 300% узаконила держава в особі НКРЕ КП, Антимонопольного комітету і Мінюста? Є совість у "слуг народу" так широко крокувати у "світле майбутнє". А вони ще про "другий термін" думають.....
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