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Завод «Більшовик» у Києві
можуть продати за мільярд

Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 14:08

Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті Економічної правди.

Дивися повний текст Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 14:09

типу, Кличко не захотів платити 700млн. за один цех, так вони назло весь завод за мільярд продадуть, щоб розв"язку не закінчити на шулявці?
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 14:30

А могут и за миллион
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