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Дивися повний текст Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 14:08
Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд
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Дивися повний текст Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 14:09
типу, Кличко не захотів платити 700млн. за один цех, так вони назло весь завод за мільярд продадуть, щоб розв"язку не закінчити на шулявці?
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