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Укрпошта піднялася на 53
позиції в світовому рейтингу...

Укрпошта піднялася на 53 позиції в світовому рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:50

Укрпошта піднялася на 53 позиції в світовому рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

Дивися повний текст Укрпошта піднялася на 53 позиції в світовому рейтингу якості експрес-доставки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:50

поднялась на 53 строки в мировом рейтинге PwC по качеству предоставления услуги экспресс-доставки EMS, с Китая до Украины посылка доходит от 4 до 7 дней, по Украине то что пишут поднялось в мировом рейтинге катают посылку 1+ месяц, тот кто этот сивушный бред писал ниииикогда не пользовался этой доставкой. УКРпочта дно!
велвел
 
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