Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.
Дивися повний текст Укрпошта піднялася на 53 позиції в світовому рейтингу якості експрес-доставки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:50
Укрпошта піднялася на 53 позиції в світовому рейтингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта піднялася на 53 позиції в світовому рейтингу якості експрес-доставки.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:50
поднялась на 53 строки в мировом рейтинге PwC по качеству предоставления услуги экспресс-доставки EMS, с Китая до Украины посылка доходит от 4 до 7 дней, по Украине то что пишут поднялось в мировом рейтинге катают посылку 1+ месяц, тот кто этот сивушный бред писал ниииикогда не пользовался этой доставкой. УКРпочта дно!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|