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Депутати та інвестори закликали
владу вирішити проблеми...

Депутати та інвестори закликали владу вирішити проблеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 17:25

Депутати та інвестори закликали владу вирішити проблеми...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати міжфракційного об’єднання (МФО) «Чиста енергія – здорове довкілля» та інвестори в зелену енергетику України заявили про потребу вивести сектор відновлюваної енергетики країни з боргової кризи для того, щоб держава не порушувала, а виконувала свої зобов’язання перед ЄС.

Дивися повний текст Депутати та інвестори закликали владу вирішити проблеми «зеленої» енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 17:25

13 400 000 000 / 40 000 000 = 335 грн.. вот на столько в карман каждому залезли офшорно-псевдозеленые энергетики. Но им этого мало и они хотят и дальше "развивать" а по сути грабить каждого из нас , все эти примитивные недо-электростанции технологического уровня "Зимбабве+" из китайских фотопанелек никак не решают вопрос чистой энергии, а вводят дисбаланс в энергосистему..бескарбоновая энергия причем ДЕШЕВАЯ БЕСКАРБОНОВАЯ энергия это АЭС, ГЭС, ГеоТЭС...и именно на плечах атомной генерации и паразитируються это все "зеленотарифщики" как некая разновидность энергоковида поразившего энергосистему страны.
Джон
 
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