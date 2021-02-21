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Рада подовжила терміни установки лічильників газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 бер, 2021 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Їх продовжили до 1 січня 2023 року.
Дивися повний текст Рада подовжила терміни установки лічильників газу для населення
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 17:39
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