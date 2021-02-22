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Польща планує запустити перший
атомний енергоблок у 2033...

Польща планує запустити перший атомний енергоблок у 2033...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 19:29

Польща планує запустити перший атомний енергоблок у 2033...

Пропонуємо до обговорення:
Першу атомну електростанцію в Польщі планують ввести в експлуатацію у 2033 році - її збудують на півночі країни.

Дивися повний текст Польща планує запустити перший атомний енергоблок у 2033 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 19:30

Чомусь не хоче Польща запрошувати псевдоінвесторів в "зелену" енергетику ,так як це зробили в Україні. Видно бояться, що й без штанів залишаться від тої відновлювальної енергетики.
qazzax
 
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