Про це повідомляє Державний департамент США.
Дивися повний текст США запроваджують санкції проти Коломойського.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 19:41
США запроваджують санкції проти Коломойського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США запроваджують санкції проти Коломойського.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 20:20
Держдеп США наглядно показав, в якому напрямку треба працювати з тими, хто за їх словами становить серйозну загрозу для майбутнього України. Чекаємо позачергового засідання РНБО. З когось же треба починати. Тим білше таких діячів в Україні предостатньо. От тільки чомусь забули ще вірного соратника Коломойського- Боголюбова. Ну і за це спасибі.
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