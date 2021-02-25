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США запроваджують санкції
проти Коломойського

США запроваджують санкції проти Коломойського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 19:41

США запроваджують санкції проти Коломойського

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державний департамент США.

Дивися повний текст США запроваджують санкції проти Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 19:41

Жизнь это сурмаркет - бери что хочешь но касса впереди))
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 20:20

Держдеп США наглядно показав, в якому напрямку треба працювати з тими, хто за їх словами становить серйозну загрозу для майбутнього України. Чекаємо позачергового засідання РНБО. З когось же треба починати. Тим білше таких діячів в Україні предостатньо. От тільки чомусь забули ще вірного соратника Коломойського- Боголюбова. Ну і за це спасибі.
qazzax
 
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