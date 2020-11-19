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Відповідальність за відсутність
спеціального знака...

Відповідальність за відсутність спеціального знака...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 22:01

Відповідальність за відсутність спеціального знака...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише «Дорожній адвокат».

Дивися повний текст Відповідальність за відсутність спеціального знака страхового поліса на авто.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 22:02

ОСЦПВ зараз продається в електронному вигляді. Які до нього спеціальні знаки?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 22:06

  0mage0 написав:ОСЦПВ зараз продається в електронному вигляді. Які до нього спеціальні знаки?

Если прочитать текст новости то вопрос задавать и не придётся.
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vitaliy_berdinskikh
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