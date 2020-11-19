Про це пише «Дорожній адвокат».
Дивися повний текст Відповідальність за відсутність спеціального знака страхового поліса на авто.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 22:01
Відповідальність за відсутність спеціального знака...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідальність за відсутність спеціального знака страхового поліса на авто.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 22:02
ОСЦПВ зараз продається в електронному вигляді. Які до нього спеціальні знаки?
Додано: П'ят 05 бер, 2021 22:06
Если прочитать текст новости то вопрос задавать и не придётся.
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