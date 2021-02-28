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SpaceX в 8 разів знизила
вартість запуску українського...

SpaceX в 8 разів знизила вартість запуску українського...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:28

SpaceX в 8 разів знизила вартість запуску українського...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет економічного розвитку Верховної Ради і Державне космічне агентство (ДКА) погодили вартість запуску українського супутника "Січ" з американською компанією SpaceX, заснованою мільярдером Ілоном Маском.

Дивися повний текст SpaceX в 8 разів знизила вартість запуску українського супутника «Січ».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:28

А раніше сами запускали, прогрес блт
mvi
 
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