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SpaceX в 8 разів знизила вартість запуску українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Комітет економічного розвитку Верховної Ради і Державне космічне агентство (ДКА) погодили вартість запуску українського супутника "Січ" з американською компанією SpaceX, заснованою мільярдером Ілоном Маском.
Дивися повний текст SpaceX в 8 разів знизила вартість запуску українського супутника «Січ»
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:28
А раніше сами запускали, прогрес блт
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