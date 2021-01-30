Повідомляється, що на практиці чиновники знаходять причини, щоб не оформляти ділянки безкоштовно.
Дивися повний текст Кожен українець має право на 2 га безкоштовної землі.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:31
Кожен українець має право на 2 га безкоштовної землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен українець має право на 2 га безкоштовної землі.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:31
Деребан земли давно идет, а украинцы все еще имеют право на 2 га. Иметь право и реализовать его - 2 огромные разницы.
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