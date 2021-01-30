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Кожен українець має право
на 2 га безкоштовної землі

Кожен українець має право на 2 га безкоштовної землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:31

Кожен українець має право на 2 га безкоштовної землі

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що на практиці чиновники знаходять причини, щоб не оформляти ділянки безкоштовно.

Дивися повний текст Кожен українець має право на 2 га безкоштовної землі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:31

Деребан земли давно идет, а украинцы все еще имеют право на 2 га. Иметь право и реализовать его - 2 огромные разницы.
777serg87
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