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Грошові перекази українців
перевірять: що зміниться

Грошові перекази українців перевірять: що зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 01:55

Грошові перекази українців перевірять: що зміниться

Пропонуємо до обговорення:
Українців будуть при переказі коштів посилено ідентифікувати.

Дивися повний текст Грошові перекази українців перевірять: що зміниться.
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