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Шмигаль назвав приблизні
ціни на COVID-вакцину від...

Шмигаль назвав приблизні ціни на COVID-вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 02:13

Шмигаль назвав приблизні ціни на COVID-вакцину від...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцина від коронавірусу буде продаватися в комерційних закладах за ціною вакцини від грипу.

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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 02:14

Антитела от заболевание коронавирусом передаются половым путем. Сделай подруге прививку, бесплатно и приятно. Не благодарите.
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