Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцина від коронавірусу буде продаватися в комерційних закладах за ціною вакцини від грипу.
Дивися повний текст Шмигаль назвав приблизні ціни на COVID-вакцину від коронавірусу.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 02:13
Шмигаль назвав приблизні ціни на COVID-вакцину від...
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Дивися повний текст Шмигаль назвав приблизні ціни на COVID-вакцину від коронавірусу.
Додано: Суб 06 бер, 2021 02:14
Антитела от заболевание коронавирусом передаются половым путем. Сделай подруге прививку, бесплатно и приятно. Не благодарите.
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