|
|
Міжбанк: вихід Сітібанку змінив ситуацію на торгах
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 бер, 2021 04:10
Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали в ранковому прогнозі, п'ятниця на валютному ринку пройшла в два етапи.
Дивися повний текст Міжбанк: вихід Сітібанку змінив ситуацію на торгах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92835
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|84
|
|
|3
|153
|
Вів 02 бер, 2021 10:20
p_a_l
|
|4
|306
|