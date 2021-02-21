RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: вихід Сітібанку
змінив ситуацію на торгах

Міжбанк: вихід Сітібанку змінив ситуацію на торгах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 04:10

Міжбанк: вихід Сітібанку змінив ситуацію на торгах

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали в ранковому прогнозі, п'ятниця на валютному ринку пройшла в два етапи.

Дивися повний текст Міжбанк: вихід Сітібанку змінив ситуацію на торгах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92835
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: на курс вплине аукціон Мінфіну
R2 » Вів 02 бер, 2021 17:48
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 17:48
providnyk
Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою
R2 » Вів 02 бер, 2021 00:19
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 10:20
p_a_l
Мінекономіки ускладнює ситуацію на ринку праці і виганяє...
R2 » Нед 21 лют, 2021 18:07
4 306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лют, 2021 11:00
cuprum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (30531)
06.03.2021 03:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.