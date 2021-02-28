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Bitcoin може злетіти до
мільйона доларів — прогноз

Bitcoin може злетіти до мільйона доларів — прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 05:04

Bitcoin може злетіти до мільйона доларів — прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Bloomberg.

Дивися повний текст Bitcoin може злетіти до мільйона доларів — прогноз.
R2
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