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Кросовери майбутнього (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 бер, 2021 07:10
Пропонуємо до обговорення:
Автомобільні гіганти продовжують «кросоверні» змагання. Компанії не втомлюються презентувати нові і нові моделі.
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Чет 11 лют, 2021 18:05
Dikoy