Про це повідомляє «Дорожній адвокат».
Дивися повний текст Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 07:41
Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда.
Додано: Суб 06 бер, 2021 07:41
Цікаво, який ідіот розробляв оці норми місць для інвалідів?
"не менше 10% загальної кількості місць"- де.білізм
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