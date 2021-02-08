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Скільки «коштуватиме» водію
зупинка на місці для інваліда

Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 07:41

Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Дорожній адвокат».

Дивися повний текст Скільки «коштуватиме» водію зупинка на місці для інваліда.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 07:41

Цікаво, який ідіот розробляв оці норми місць для інвалідів?
"не менше 10% загальної кількості місць"- де.білізм
unicdima
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