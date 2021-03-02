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У Швейцарії безкоштовно протестують на COVID все населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 бер, 2021 08:45
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарія 5 березня оприлюднила план на 1 мільярд швейцарських франків (1,08 млрд доларів США) на безкоштовне тестування на коронавірус всього населення в рамках заходів з виходу країни з карантинних обмежень.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 08:45
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