Як відрізнити справжню банкноту від фальшивої.
Дивися повний текст В обігу багато фальшивих купюр 500 гривень: як розпізнати підробку.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 10:01
В обігу багато фальшивих купюр 500 гривень: як...
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Дивися повний текст В обігу багато фальшивих купюр 500 гривень: як розпізнати підробку.
Додано: Суб 06 бер, 2021 10:01
"как распознать подделку"- ознакомиться на сайте НБУ
дуже інформативна новина.
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