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В обігу багато фальшивих
купюр 500 гривень: як...

В обігу багато фальшивих купюр 500 гривень: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 10:01

В обігу багато фальшивих купюр 500 гривень: як...

Пропонуємо до обговорення:
Як відрізнити справжню банкноту від фальшивої.

Дивися повний текст В обігу багато фальшивих купюр 500 гривень: як розпізнати підробку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 10:01

"как распознать подделку"- ознакомиться на сайте НБУ
дуже інформативна новина.
unicdima
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