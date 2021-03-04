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У США стали чинними нові правила
страхування по безробіттю

У США стали чинними нові правила страхування по безробіттю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 11:22

У США стали чинними нові правила страхування по безробіттю

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Washington Post.

Дивися повний текст У США стали чинними нові правила страхування по безробіттю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 11:22

їм довелося вибирати між згодою на роботу, ризикуючи заразитися COVID-19, або відмовою від такої роботи та відмовою в допомозі з безробіття

мало драми, додайте драми.
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