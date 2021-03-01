До рейтингу найбільш продаваних авто 2020 року потрапили японські седани і кросовери. Автолюбителі зупинили свій вибір на Toyota Corolla.
Дивися повний текст Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 13:21
Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року
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Дивися повний текст Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року.
Додано: Суб 06 бер, 2021 13:21
Потому что Китай к Японии ближе, чем к Европе. Что там покупают, то и "популярно". Кто-то слышал про Nissan Sylphy?
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