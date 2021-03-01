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Названо найпопулярніший
автомобіль 2020 року

Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 13:21

Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
До рейтингу найбільш продаваних авто 2020 року потрапили японські седани і кросовери. Автолюбителі зупинили свій вибір на Toyota Corolla.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 13:21

Потому что Китай к Японии ближе, чем к Европе. Что там покупают, то и "популярно". Кто-то слышал про Nissan Sylphy?
astatempo
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