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Як змінилися зарплати
українців з 1995 року

Як змінилися зарплати українців з 1995 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 15:29

Як змінилися зарплати українців з 1995 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст Як змінилися зарплати українців з 1995 року.
R2
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