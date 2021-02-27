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Бензин в Україні може
значно подорожчати: прогнози

Бензин в Україні може значно подорожчати: прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 19:02

Бензин в Україні може значно подорожчати: прогнози

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в зв'язку з продовженням зростання нафтових котирувань може зрости ціна на бензин. Однак цього тижня ринок стабілізується, можливі лише невеликі коректування в окремих мережах, які працюють здебільшого в нижньому ціновому сегменті.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 19:02

Ну й хай Приват підіймає .я до них не їздив і тоді коли в травні там був бензин по 20гр
june1978
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