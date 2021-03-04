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До 2028 року світові продажі
електромобілів зростуть до...

До 2028 року світові продажі електромобілів зростуть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 22:55

До 2028 року світові продажі електромобілів зростуть до...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітичне агентство Canalys опублікувало звіт про світовий продаж електрокарів у 2020 році і спрогнозувало подальше зростання їх частки до 50% в найближчі десять років.

Дивися повний текст До 2028 року світові продажі електромобілів зростуть до 30 млн шт. на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 22:55

В зимний период в минуса машинка на батарейках не работает.
p_a_l
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