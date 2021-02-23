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У Сінгапурі заборонили
продаж дизельних машин

У Сінгапурі заборонили продаж дизельних машин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 23:59

У Сінгапурі заборонили продаж дизельних машин

Пропонуємо до обговорення:
Влада Сінгапуру прийняли рішення заборонити реєстрацію нових легкових автомобілів з дизельними двигунами починаючи з 2025 року, пише Asia One. У перспективі з 2030 року країні можуть заборонити і бензинові машини, залишивши право на покупку тільки електрокарів.

Дивися повний текст У Сінгапурі заборонили продаж дизельних машин.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 23:59

И шо ж они так мелочаться то???
Запретили б уже все ДВС разом!!!
Сколько там того Сингапуру?
Желательно еще и авиа- с морскими перевозками на "зеленку" перевести...
Вот тогда глобальное потепление - точно победят:)
А то, того... до 30 года и утопнуть то можна! На островах то.
Radon
 
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