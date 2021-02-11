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"Правекс-банк" запропонував
своїм клієнтам нову...

"Правекс-банк" запропонував своїм клієнтам нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 00:09

"Правекс-банк" запропонував своїм клієнтам нову...

Пропонуємо до обговорення:
Реалізуючи план розвитку електронного банкінгу, «Правекс-банк» запропонував своїм клієнтам нову послугу - замовлення пластикової картки через Інтернет-сайт банку.

Дивися повний текст \"Правекс-банк\" запропонував своїм клієнтам нову інтернет-послугу.
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