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Як отримати повне відшкодування
від страхової в разі ДТП

Як отримати повне відшкодування від страхової в разі ДТП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 07:57

Як отримати повне відшкодування від страхової в разі ДТП

Пропонуємо до обговорення:
Страхові компанії мають тенденцію значно занижувати суму страхового відшкодування, тим самим заощаджуючи на витратах.

Дивися повний текст Як отримати повне відшкодування від страхової в разі ДТП.
R2
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