Страхові компанії мають тенденцію значно занижувати суму страхового відшкодування, тим самим заощаджуючи на витратах.
Дивися повний текст Як отримати повне відшкодування від страхової в разі ДТП.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 07:57
Як отримати повне відшкодування від страхової в разі ДТП
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Дивися повний текст Як отримати повне відшкодування від страхової в разі ДТП.
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