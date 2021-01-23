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Подорожчання яких продуктів
в 2021-му обжене інфляцію

Подорожчання яких продуктів в 2021-му обжене інфляцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 08:55

Подорожчання яких продуктів в 2021-му обжене інфляцію

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в коментарі висловив директор Асоціації постачальників торговельних мереж (АПТМ) Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Подорожчання яких продуктів в 2021-му обжене інфляцію.
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