RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доступну іпотеку під 7% можуть
закрити за певних умов -...

Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за певних умов -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 09:50

Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за певних умов -...

Пропонуємо до обговорення:
Державна програма "Доступна іпотека під 7%" може бути закрита, якщо банки почнуть самі видавати кредити під 7-8%.

Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за певних умов - Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 09:50

и когда это банки сами начнут выдавать ипотеку под 7-8%??? и это мурчит зам мининистра....
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ace_bessarab і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Завод «Більшовик» у Києві можуть продати за мільярд
R2 » П'ят 05 бер, 2021 14:08
3 172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 бер, 2021 00:27
astatempo
Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку
R2 » Пон 01 бер, 2021 20:40
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 бер, 2021 20:43
Investor_K
В Україні можуть ввести річну ціну на газ для...
R2 » Вів 23 лют, 2021 16:26
4 212
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лют, 2021 00:03
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (30549)
07.03.2021 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.