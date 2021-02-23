Державна програма "Доступна іпотека під 7%" може бути закрита, якщо банки почнуть самі видавати кредити під 7-8%.
Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за певних умов - Мінфін.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 09:50
Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за певних умов -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за певних умов - Мінфін.
Додано: Нед 07 бер, 2021 09:50
и когда это банки сами начнут выдавать ипотеку под 7-8%??? и это мурчит зам мининистра....
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