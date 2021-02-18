Про це розповів заступник директора департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Юрій Тацій в Facebook.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 10:35
Купівля житла: як перевірити забудовника
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Дивися повний текст Купівля житла: як перевірити забудовника.
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