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Купівля житла: як
перевірити забудовника

Купівля житла: як перевірити забудовника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 10:35

Купівля житла: як перевірити забудовника

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник директора департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Юрій Тацій в Facebook.

Дивися повний текст Купівля житла: як перевірити забудовника.
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